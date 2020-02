Eliza Rycembel szczerze o swoich zarobkach, roli lesbijki i podejściu do Kościoła

Eliza Rycembel zdradziła, co nie odpowiada jej w zarobkach aktorów. W szczerym wywiadzie wyjawiła również, jakie nieprzyjemności spotkały podczas zdjęć do filmu, w którym wcieliła się w rolę lesbijki.

Eliza Rycembel w wywiadzie udzielonym na łamach "Gazety Wyborczej" zwróciła uwagę na problem nierówności płac aktorów i aktorek. Wyjaśniła również, co myśli o Kościele i dlaczego czuła się nieswojo podczas zdjęć do filmu, w którym grała homoseksualistkę.

"Rozumiem, ale dlaczego nie rozmawiać o tym, że instytucja Kościoła jest częścią polityki? Dlaczego nie rozmawiać o tym, jak wiele wyrządził zła?" – spytała. "O krucjatach, kolaboracji z nazistami, pedofilii? O tym, jak daleko ingeruje w nasze życie? Kiedy słyszę, że ksiądz przed ślubem będzie przepytywał partnera o to, czy kobieta jest płodna, to krew mnie zalewa. To nie jest lekarz ani seksuolog" – dodała.

W szczerym wywiadzie Eliza Rycembel odniosła się również do roli lesbijki. Przyznała, że na planie doszło do sytuacji, przez którą nie czuła się komfortowo.

"Obcy chłopak złapał mnie od tyłu za łokieć, co już jest przekroczeniem granicy, i przeszła mi przez głowę myśl, czy kiedy się do niego odwrócę, dostanę w twarz" – wyznała. – "Mówił o dewiacji, którą promuję. Poprosiłam kierownika planu, by ochrona go wyprowadziła, bo może być niebezpieczny" – stwierdziła aktorka.