Elizabeth Kendall była dziewczyną Teda Bundy'ego. Nadal nie dowierza, że gwałcił i zabijał kobiety

Elizabeth Kendall wpadła na Teda Bundy'ego w barze. Z miejsca straciła dla niego głowę. Nie miała pojęcia, że ma do czynienia z seryjnym mordercą. Przez 5 lat żyła z nim pod jednym dachem i wychowywała córkę.

Elizabeth Kendall i Ted Bundy

Cztery dekady później Elizabeth i Molly udzieliły wstrząsającego wywiadu na temat Teda. – Wciąż nie do końca dociera do mnie, że mężczyzna, którego kochałam, i który wydawał się perfekcyjny, był zdolny do tak strasznych rzeczy – powiedziała w rozmowie z ABC. – Trudno mi to zaakceptować – dodała.