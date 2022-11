Elżbieta Dmoch miała wypadek. Pojawiły się informacje o jej stanie zdrowia

Elżbieta Dmoch znalazła się w szpitalu. "Nadal jest bardzo słaba"

Elżbieta Dmoch podbijała polską scenę muzyczną już od lat 70. ubiegłego wieku. Kiedy zmarł jej były mąż, Janusz Kruk, całkowicie się załamała i zniknęła z życia publicznego. Ostatnie lata nie były łaskawe dla Dmoch. Najpierw COVID-19, później problemy z krążeniem oraz ostre zapalenie płuc sprawiły, że gwiazda musiała pozostać pod stałą lekarską opieką. W wyniku osłabienia artystka przewróciła się we własnym mieszkaniu i nie mogła podnieść się o własnych siłach. Na szczęście jej bliscy szybko zareagowali i zawieźli piosenkarkę do szpitala. Pierwsze kilkanaście dni były naprawdę trudne. Specjaliści robili co w ich mocy, aby zawalczyć o zdrowie Dmoch.