Elżbieta II kończy 95 lat. O jej konflikcie z siostrą mówi się do dziś

Jak podaje "Vanity Fair", Małgorzata i Elżbieta były nierozłączne w dzieciństwie i wczesnej młodości. Pierwsza była "Margot", druga – "Lilibet". Królowa nie wyobrażała sobie nikogo innego w roli druhny, gdy miała wyjść za księcia Filipa. Panie miały też bezpośrednią linię między swoimi siedzibami po to, by godzinami móc prowadzić rozmowy telefoniczne. Nawet po koronacji Elżbiety.

Małgorzata i Elżbieta II

W przypadku Małgorzaty zgodę na ślub mogła wyrazić królowa i nawet stworzyła plan, jak uszczęśliwić ukochaną siostrę. Razem z sir Anthonym Edenem, ówczesnym premierem, wymyślili, że wyjdzie za Petera, zachowując tytuł księżniczki. Mogłaby wtedy zostać w Anglii i wykonywać swoje królewskie obowiązki. Ludzie ją kochali, więc dla nich też nie stanowiłoby to problemu. Z czegoś Małgorzata musiałaby jednak zrezygnować… Z czego? Z prawa do sukcesji dla potencjalnych potomków. Nie wiadomo, czy właśnie to sprawiło, że księżniczka zostawiła ukochanego… W 1960 r. powiedziała "tak" Antony'emu Armstrongowi-Jonesowi, który po ślubie został lordem.