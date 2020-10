Elżbieta Starostecka rolą w "Trędowatej" zyskała uwielbienie fanów. Sława nie była jednak dla niej najważniejsza

Elżbieta Starostecka za sprawą roli w "Trędowatej" stała się uwielbianą przez tłumy gwiazdą. Jednak rozgłos wcale jej nie interesował. W jednym z wywiadów żaliła się, że nie mogła nawet kawy wypić z mężem w kawiarni, bo otaczały ją tłumy. Nie chciała takiego życia dla siebie i bliskich. Postanowiła się wycofać. Do zawodu powróciła jednak po latach.

Elżbieta Starostecka obchodzi 77 urodziny

Aktorka zagrała w takich produkcjach jak "Noce i dnie" oraz "Czarne chmury". Ogromną popularność przyniosła jej rola Stefci Rudeckiej w filmie "Trędowata". Nie marzyła jednak od zawsze o karierze gwiazdy filmowej, wręcz przeciwnie, jej obecność na szklanym ekranie to dzieło przypadku.

"O nic nigdy nie zabiegałam. Cała, tak zwana, moja kariera zawodowa to zbiegi okoliczności i trochę szczęścia – mówiła Elżbieta Starostecka w jednym z wywiadów.

Elżbieta Starostecka – życie prywatne

Życiowym partnerem aktorki został Włodzimierz Korcz. Tworzą jedną z bardzo niewielu w środowisku show-biznesu par, które są ze sobą od ponad pół wieku. "Mam wrażenie, że przez lata z dwóch roślin zespoliliśmy się z Włodkiem w jedno drzewo" – mówiła o swoim małżeństwie aktorka, również mama dwójki dzieci. Właśnie kiedy one się usamodzielniły aktorka postanowiła wrócić do zawodu. Najpierw współpracowała z mężem jako wokalistka, później wróciła do aktorstwa. Pojawiła się m.in. w serialu "Lekarze".