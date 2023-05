Emerytura możliwa w wieku 53 lat? Tak zakładają złożone dwa projekty

Dyskusje na temat emerytur stażowych trwają od 2015 roku. Wcześniej zapowiadał je kandydujący na prezydenta Andrzej Duda, a sześć lat później po raz pierwszy złożono projekt ustawy do sejmu.

Drugi warunek zakłada zebranie odpowiedniego kapitału emerytalnego. Aby móc przystąpić do emerytury stażowej, zainteresowana osoba musi posiadać wystarczającą liczbę składek zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych , aby zapewnić comiesięczne świadczenie w wysokości co najmniej 120 proc. minimalnej emerytury, która w 2023 roku wynosi 1 588,44 zł. Dodatkowo warto wiedzieć, że emerytura stażowa jest dobrowolna.

Projekt prezydencki prezentuje podobne założenia, chociaż istnieją niewielkie różnice. Przede wszystkim dotyczą one lat, które należałoby przepracować, aby otrzymać świadczenie. Zapis ten jest zależny od płci.

Dla kobiet byłoby to 39 lat, a dla mężczyzn 44 lata. Innymi słowy kobieta rozpoczynająca pracę w wieku 18 lat, mogłaby przejść na emeryturę po osiągnięciu 57 lat. Warto jednak zaznaczyć, że emerytura stażowa objęłaby nie tylko osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, ale również rolników.

Premier Mateusz Morawiecki pod koniec 2022 r. zapowiadał, że ma powstać specjalna komisja zajmująca się emeryturami stażowymi. W marcu tego roku Andrzej Duda udał się na spotkanie z przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, z którym poruszył m.in. to zagadnienie.

