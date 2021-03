Gościem programu "Newsroom" WP była Jadwiga Emilewicz. Polityk odniosła się do ostatnich "doniesień" dotyczących jej pracy w ramach wolontariatu podczas akcji szczepiennej. Uwagę przykuł fakt, że Emilewicz pracowała w koszulce z napisem "Basia". Polityk opowiedziała czym dla niej jest wolontariat: - Czuję się skrępowana mówieniem na ten temat. Dla mnie to niezwykłe doświadczenie. To są cztery tygodnie pracy z wyjątkowym zespołem.

