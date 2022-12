Emilia Krakowska pojawiła się na premierze. Wyglądała kwitnąco!

Wieczorem 16 grudnia 2022 roku w teatrze Polonia odbyła się uroczysta premiera monologu "MY WAY" Krystyny Jandy. Na wydarzeniu pojawiło się wiele polskich gwiazd. Wśród nich znalazła się Emilia Krakowska, która pojawiła się w eleganckim stroju. Trzeba przyznać, że ten kolor świetnie pasuje do urody aktorki! Uwagę przyciąga też pewien misterny szczegół.