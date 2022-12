Przyszła na pokaz mody. Pamela Anderson zaskoczyła w ogromnym kapeluszu

Pamela Anderson na pokazie Jacquemus miała już na sobie look, który miał być dopiero zaprezentowany na wybiegu. To popularna praktyka, kiedy projektant zaprasza gwiazdę na pokaz i wysyła od razu kreację z najnowszej kolekcji, a ona pojawia się w niej na widowni. Aktorka zaprezentowała się w białej sukience z dekoltem halter . Wiązanej górze towarzyszył zwiewny dół odsłaniający nogę. Anderson miała na sobie także białe klapki oraz jedną rękawiczkę. Cała stylizacja ozdobiona została rafią, który pokrywała w całości także wielki kapelusz – chyba najważniejszy element tej stylizacji.

W kolekcji Jacquemus na wiosnę-lato 2023 pojawiła się oczywiście klasyczna czerń i złamana biel. Co jakiś czas przewijały się także: bananowa żółć, czekoladowy brąz oraz delikatny koral. Jednak to morelowa pomarańcza nazwana Apricot Crush została ogłoszona kolorem roku 2024 przez agencję WGSN we współpracy z Coloro. Całą kolekcję "La Raphia" łączył zgodnie z tytułem jeden element. Była to rafia, która zdobiła większość kreacji. To popularny materiał florystyczny i dekoracyjny, który jest niczym innym jak liśćmi palmy bambusowej.