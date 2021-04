Emily Ratajkowski ma wrażenie, że karmi od zawsze. Kolejne zdjęcie zachwyciło fanów

Pod najnowszym zdjęciem, na którym karmi piersią swoje kilkutygodniowe dziecko modelka napisała, że wydaje jej się, że robi to od zawsze.

- Jeśli wydaje się, że zawsze karmię piersią, to dlatego, że tak jest – napisała na Instagramie Emily.

Komentarze zachwyconych fanów

- Mleko mamy to najlepsze mleko.

- Słodki chłopak! Czy to nie najlepsze doświadczenie budowania więzi z dzieckiem!? Uwielbiałam karmić piersią oboje moich dzieci - piszą na instagramie fanki i wielbiciele modelki.

Życie osobiste Emily

Od czasu występu w teledysku do utworu Roberta Thicke'a Blurred Lines Emily Ratajowski cieszy się opinią jednej z najpopularniejszych amerykańskich modelek. W ostatnim czasie 29-latka pojawiała się w medialnych nagłówkach głównie za sprawą swojego błogosławionego stanu. Emily chętnie relacjonowała ciążę w mediach społecznościowych, a na profilu celebrytki często pojawiały się szczególnie lubiane przez nią zdjęcia w negliżu.

Potomek Emily zdążył zadebiutować na jej instagramowym profilu tuż po narodzinach. Zaledwie 10 dni po porodzie modelka zaprezentowała również światu zdjęcia idealnie płaskiego brzucha. Wygląda na to, że Ratajkowski zamierza relacjonować macierzyństwo w sieci równie starannie, jak robiła to w przypadku ciąży. Teraz celebrytka kolejny raz postanowiła pokazać fanom, jak karmi piersią.

