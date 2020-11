Emily Ratajkowski przebrała się za Demi Moore. Genialny pomysł ciężarnej modelki

"Dopóki nie będzie miało 18 lat i samo nam tego nie powie. To wywołuje śmiech, ale ma też sens, bo to jest o wiele bardziej złożone niż odpowiedź na pytanie, z jakimi genitaliami urodzi się nasze dziecko. My nie mamy pojęcia, kto właśnie rozwija się w moim brzuchu. Kim będzie ta osoba, czyimi będziemy rodzicami i jak zmieni nasze życia" - podkreśliła.