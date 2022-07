Emily Ratajkowski znów zapozowała nago. Tym razem nie wszystkim się to spodobało

"Myślisz, że twój syn będzie zadowolony?"

Najnowsze zdjęcie Emily Ratajkowski na Instagramie zostało już polubione przez ponad milion osób, choć w komentarzach zauważalne są także krytyczne słowa na temat tego, co opublikowała. Internauci piszą, że nie wiedzą, co mają myśleć o tym zdjęciu, bo budzi w nich różnorodne emocje. Inni zadają pytanie, co powie jej syn, który kiedyś to zobaczy.