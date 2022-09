Emma Corrin zaskoczyła na festiwalu w Toronto. Takiej stylizacji jeszcze nie widzieliśmy

26-letnia Emma Corrin zadebiutowała w 2017 roku w filmie "Cesare", a trzy lata później pojawiła się w produkcji "Niepokorna miss". Jednak to trzecia rola przyniosła jej międzynarodową sławę. Aktorka wygrała bowiem casting do popularnego serialu Netfliksa pt. "The Crown" o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Corrin wcieliła się w młodą Dianę Spencer. Jej występ był chwalony przez krytyków na całym świecie. Mówi się, że idealnie odtworzyła zachowanie księżnej. Wielka kariera stanęła przed nią otworem.