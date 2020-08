Emma Roberts jest w ciąży. Bratanica Julii zdradziła płeć dziecka

Emma Roberts – ciąża

Wcześniej Roberts przez kilka była związana z innym aktorem Evanem Petersem. Byli partnerzy wielokrotnie rozstawali się i do siebie wracali. Swego czasu aktorka pobiła ówczesnego chłopaka. Mimo to starali się dojść do porozumienia – planowali ślub. Ostatecznie jednak zdecydowali, że ich związek przechodzi do historii. I jak widać, wyszło im to na dobre. Oboje znaleźli miłość. Peters zakochał się w piosenkarce Halsey.

Emma Roberts jest córką Erica Robertsa, starszego brata Julii. To on wprowadzał siostrę do Hollywood i początkowo sam robił karierę. Niestety, aktor zaczął zaglądać do kieliszka i zażywać narkotyki. Prowokował bójki z policjantami, co szczegółowo opisywała prasa. Sam Roberts przyznał po latach, że woda sodowa uderzyła mu do głowy.