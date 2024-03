Emmanuel Macron ma dość. Tak utnie krążące teorie spiskowe?

Emmanuel Macron 8 marca 2024 roku wygłosił przemowę z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Przy okazji odniósł się do plotek, które od lat krążą wokół jego małżeństwa z Brigitte Macron. Przypomnijmy, że wielbiciele teorii spiskowych twierdzą, że o 25 lat starsza żona prezydenta Francji urodziła się jako mężczyzna. Do tematu powróciła niedawno pasierbica Macrona, co wywołało lawinę nowych komentarzy.