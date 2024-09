Emmy 2024 rozdane. Kto zachwycił na czerwonym dywanie?

Nagrodzono takie seriale jak: "Shogun" (najlepszy serial dramatyczny), "Hacks" (najlepszy serial komediowy) i "Reniferek" (najlepszy serial limitowany lub antologia). Statuetki dla najlepszego aktora i aktorki w serialu dramatycznym otrzymali Anna Sawai ("Shogun") i Hiroyuki Sanada ("Shogun"). Z kolei nagrodę w kategoriach najlepszy aktor i aktorka komediowa zgarnęli Jean Smart ("Hacks") oraz Jeremy Allen White ("The Bear").

Naomi Watts znalazła się wśród nominowanych w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym - za rolę Babe Paley w serialu "Feud: Capote kontra The Swans". Statuetkę otrzymała Jodie Foster ("True Detective: Kraina nocy"), ale modowe wyróżnienie należy się Naomi Watts.

Jak prezentowały się inne gwiazdy? Kreacja Jennifer Aniston to nasza faworytka. Aktorka pokazała się w połyskującej sukni Oscara de la Renty. Wpisała się w trend na prześwity, ale nie było mowy o wulgarności. Wyglądała gustownie i elegancko.

Meryl Streep wybrała garnitur w jasnoróżowym kolorze. Taki trzyczęściowy komplet to strzał w dziesiątkę na większe wyjście - szczególnie dla dojrzałych kobiet.

Na czerwonym dywanie zaprezentowała się też Elizabeth Debicki, która zdobyła nagrodę w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym "The Crown". Zdecydowała się na prostą sukienkę maxi na ramiączkach. Wybrała ponadczasową czerń. Uzupełnieniem stylizacji była subtelna biżuteria.

© Getty Images | © 2024 Disney. All rights reserved.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!