Encykliki papieża na lekcjach przedsiębiorczości? Nowy pomysł Czarnka

Przemysław Czarnek jest prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnym ministrem edukacji w historii. Tak przynajmniej sądzić można po tym, w jaki sposób odbierany jest przez nauczycieli i wykładowców akademickich. O Przemysławie Czarku szeroko rozpisują się też media, co i rusz donosząc o kolejnych kontrowersyjnych pomysłach ministra.

Encykliki Jana Pawła II na lekcjach przedsiębiorczości

Nie inaczej jest w przypadku najnowszych przemyśleń Przemysława Czarnka , którymi podzielił się z czytelnikami "Gościa Niedzielnego". Minister edukacji przedstawił w wywiadzie nowe pomysły na to, w jaki sposób będzie mógł dodać kolejne teksty autorstwa papieża Polaka do podstawy programowej. Zdaniem Przemysława Czarnka możliwe jest ich wykorzystywanie w różnych dziedzinach, nie tylko podczas katechez.

Na tę chwilę podstawa programowa nie została jeszcze wzbogacona o encykliki Jana Pawła II. Polskie szkoły nadal czekają na bardziej doraźne decyzje dotyczącego tego, co wydarzy się po feriach zimowych. Od listopada uczniowie uczyli się w trybie zdalnym. 4 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe, które w tym roku odbywają się w tym samym czasie we wszystkich polskich województwach. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić, jak będzie wyglądać nauczanie od 18 stycznia. Najbardziej prawdopodobne jest, że jedynie uczniowie klas 1 - 3 będą mogli wrócić do szkół i podjąć naukę stacjonarną.