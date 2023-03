Endometrioza? Samo nie przejdzie!

Tkanka podobna do endometrium, która lokalizuje się poza macicą, indukuje przewlekłą reakcję zapalną. Może też prowadzić do uszkodzenia narządów sąsiednich albo odległych (zwłaszcza jelit, nerek, macicy). Ma to swoje poważne konsekwencje, m.in. pogorszenie funkcji przewodu pokarmowego. Głęboko naciekająca endometrioza może zwęzić światło jelita, co może prowadzić do niedrożności.