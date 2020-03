Epidemia koronawirusa. Czy nowy pomysł naukowców rzeczywiście ją zatrzyma?

Ciągłe rozprzestrzenianie się koronawirusa zatrważa wiele osób. Strach przed epidemią opanował praktycznie wszystkich ludzi na całym świecie. Rosnąca liczba zarażonych wirusem z Wuhan niepokoi również naukowców, którzy szukają sposobu na ograniczenie dalszego rozwoju koronawirusa. Jak się okazuje, epidemiolog z Filadelfii wpadł na pewien pomysł.

Szczepionka na koronawirus?

Jak zatrzymać wirusa z Wuhan?

Nowe standardy prowadzenia dokumentacji medycznej

Koronawirus – działanie przy objawach

Do najważniejszych objawów koronawirusa należą: wysoka i utrzymująca się gorączka, kaszel oraz duszność. Jednak są to objawy bardzo podobne do innych symptomów chorób zakaźnych, dlatego tak ważne jest ustalenie kontekstu podróży zagranicznych. Dzięki temu, wnikliwe pytania pozwolą lekarzowi na postawienie odpowiedniej diagnozy. Wpisanie takich pytań do elektronicznej dokumentacji medycznej pozwoli na szybszą reakcję. W razie potrzeby, lekarz pierwszego kontaktu będzie mógł zlecić domową kwarantannę, a tym samym personel medyczny nie będzie narażony na bezpośredni kontakt z chorym.