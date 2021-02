Epstein z dziewczynką na kolanach. Wypłynęły obrzydliwe zdjęcia miliardera-pedofila

Jeffrey Epstein z dzieckiem

Dziewczynka jest na wszystkich fotografiach z Epsteinem. On na każdym wygląda jak drapieżnik gotowy do ataku. Nie odrywa wzroku od swojej małej "koleżanki". Zabrał ją (wraz ze swoją pomocnicą Ghislaine Maxwell) do Disney Worldu na Florydzie.

Dziennikarze tabloidu podkreślają, że nie wiedzą, czy to dziecko było ofiarą miliardera. Fotografie pochodzą zaś najpewniej z 2004 r. 4 lata później Jeffreya uznano za winnego zmuszania dziecka do prostytucji i odsiedział za to 13 miesięcy w więzieniu (teoretycznie – bo w ciągu dnia go stamtąd wypuszczano). Dopiero w 2019 r. został aresztowany za handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego. Procesu nie doczekał. Znaleziono go martwego w celi. Wszystko wskazuje na to, że popełnił samobójstwo, choć są tacy, którzy uważają, iż to było morderstwo.