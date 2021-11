Erica North na bywaniu zarabia krocie. Mężczyźni płacą za jej towarzystwo

Makijaż i skąpy strój

Kobieta niemal co tydzień przylatuje do swoich zamożnych klientów, gdzie towarzyszy im podczas koncertów, imprez, a nawet spotkań biznesowych. Nowy Jork, Los Angeles czy Las Vegas - do wielu z tych miejsc North lata prywatnymi odrzutowcami. Zawsze ma na sobie perfekcyjnie wykonany makijaż i skąpy strój. - To podstawa - podkreśla. Erica zaznacza jednak, że wbrew powszechnej opinii, wykonywany przez nią zawód nie ma nic wspólnego z prostytucją.