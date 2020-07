WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Espadryle Tommy Hilfiger. Popularne i modne buty teraz kupisz taniej Trwałe i ładne espadryle Tommy Hilfiger to jedne z butów, które w ciągu ostatnich lat utrzymują popularność. Dlatego kilka przykuwających wzrok modeli wyszukaliśmy w atrakcyjnych cenach, nawet do 40 proc. taniej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Espadryle i sandały na koturnach włożysz zarówno do jeansowych szortów, jak i eleganckiej sukienki (Adobe Stock) Modne espadryle Niewiele marek jednak utrzymuje z roku na rok stałą popularność swoich projektów tak, jak charakterystyczne espadryle i sandały na koturnach amerykańskiej marki Tommy Hilfiger. Dobry styl i wygoda, a także rozpoznawalne kolory: niebieski, biały i czerwony. To znaki rozpoznawcze obuwia, które stało się hitem kolejnego lata. Chętnie nosimy sandały w tym stylu, ale nie da się ukryć – nie należą do najtańszych, a różne buty w podobnym stylu nie zawsze są odpowiedniej jakości. Cena modeli z nowej kolekcji sięga nawet 600 zł, ale teraz wybrane modele możecie nabyć taniej. Espadryle na koturnach Sandały na podwyższeniu to jedne z najchętniej wybieranych eleganckich butów na lato. Najlepiej sprawdzają się te na koturnach – są wygodniejsze i bardziej stabilne od butów na cieńszych obcasach. Do wyboru mamy modele na niewysokim klinie, stabilne espadryle z podeszwą z plecionego sznurka albo wysokie koturny z podwyższeniem także pod palcami. W zależności od tego, jak spędzasz czas i od wprawy w poruszaniu się na wysokich butach, możesz wybrać coś dla siebie. Jakie buty na koturnach wybrać? Sandały na cienkich paskach doceniamy w najgorętsze dni. Zapewniają dobrą wentylację i pozwalają pochwalić się zadbanymi stopami. Pamiętaj, że ciemny kolor pasków może mocniej odznaczać się na skórze, a bardzo jasny ładnie podkreśla opaleniznę. W tym sezonie chętnie wybieramy modele na platformie i średniej wysokości koturny — jedne, jak i drugie dodają nieco wzrostu, ale są też bardzo wygodne. To jeden z sekretów popularności butów na koturnach, bo możemy przechodzić w nich cały dzień bez uczucia dyskomfortu, które towarzyszy nam, kiedy latem nosimy sandały na szpilkach. Sandały na wysokich koturnach są efektowne, ale bywają dość ciężkie. Aby buty lepiej trzymały się stopy, możesz wybrać te z zabudowanymi palcami albo zakrytą piętą i paskiem zapinanym na klamerkę. Unikaj natomiast butów na bardzo wysokich koturnach z wiązaniem wokół kostek, które prezentuje się świetnie, ale może się luzować, co w może prowadzić nawet do urazu. Przy wyborze pamiętaj o starannym dobraniu buta pod kątem rozmiaru: zarówno długości, jak i szerokości stóp. Zarówno za wąskie, jak i za szerokie sandały na koturnach mogą okazać się bardzo niewygodne. Kolory letniej mody Biel, czerwień, granatowy, czarny i akcenty naturalnych odcieni jutowego sznurka – to kolorystyka obuwia na lato, którą najchętniej wybieramy. Lubiany, marynarski styl to przede wszystkim biel i różne odcienie niebieskiego, ale dobrze urozmaica go akcent czerwieni lub brązowego. Taką kolorystykę ma obuwie Tommy Hilfiger na lato i jest to jedną z jego cech rozpoznawczych. Obuwie w takich kolorach pasuje i do jeansów i do sukienki. Tę samą parę możesz włożyć do stylizacji ze spodniami i T-shirtem, jak i elegancką białą sukienką. O kolorowych butach mówi się, że pasują do niewielu stylizacji i mogą być nietrafionym zakupem. Tak jest czasem w przypadku bardzo kolorowych, fantazyjnych butów, które doskonale zgrywają się ze wzorem sukienki wizytowej wybranej np. na wesele, ale potem mogą zalegać w garderobie. Nie oznacza to, że tylko jednokolorowe i proste buty będą dobrym wyborem. Optymalne będą kolorowe buty, ale łączące uniwersalne barwy, tak, aby można je było zgrać z różnymi zestawami ubrań i dodatków w tym i w kolejnych sezonach. Wyróżnij się z tłumu niebanalnym obuwiem Opcja dla tych, którzy chcą się wyróżnić to oryginalna forma butów albo przykuwający wzrok kolor. Wysokie koturny ze zdobioną podeszwą włożysz do prostych ubrań i szybko stworzysz fajny strój na zakupy, rodzinne spotkania albo spacer. Czerwone albo żółte buty urozmaicą stonowana garderobę i będą alternatywą dla prostych butów na lato, które już ci się znudziły. Kolorowych inspiracji jest wiele zarówno wśród modeli wysokich, jak i na płaskiej podeszwie (te ostatnie również w męskim wydaniu).