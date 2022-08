Ewa Bem na festiwalu w Sopocie. Wyglądała olśniewająco

Ewa Bem powróciła do koncertowania po dłuższej nieobecności na polskiej scenie muzycznej. Kilka lat temu przeżyła ogromną tragedię w prywatnym życiu. Artystka pojawiła się ostatnio na festiwalu "Top of the Top" w Sopocie. Zaczarowała publiczność wspaniałym występem oraz nowym wizerunkiem.