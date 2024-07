Ewa Ciepela nie żyje. Przykre, jak potoczyło się jej życie

W 1967 roku związała się ze Starym Teatrem w Krakowie, w którym grała aż do 2007 roku.

Prawdziwy przełom nastąpił dopiero w 1973 roku, zaangażowano ją do kultowego "Janosika". Zagrała w nim księżniczkę Ewelinę. W kolejnych latach zagrała także w "Jowicie", "Zaklętych rewirach", Znikąd do nikąd" czy w "Łuku Erosa".

W 2005 roku wystąpiła w filmie " Karol. Człowiek, który został papieżem" . Był to jeden z jej ostatnich występów. Dwa lata później aktorka przeszła na emeryturę ze względu na liczne problemy zdrowotne.

Problemy zdrowotne zmusiły ja do rezygnacji z zawodu. Przeszła poważną operację kręgosłupa, a niedługo później złamała nogę i biodro . Po wszczepieniu endoprotezy nie mogła się już poruszać. "Jestem chora, nie mam siły" - przyznawała w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Co więcej, artystka, po rozwodzie z Zbigniewem Święchem, nie miała bliskich krewnych. "Nikt z mojej rodziny już nie żyje. Mogę liczyć tylko na przyjaciół" - mówiła. Wsparła ją m.in. Anna Dymna, która w 2021 roku założyła zbiórkę na rzecz chorującej aktorki. Okazało się, że do problemów z poruszaniem się doszła zaawansowana cukrzyca i kłopoty ze wzrokiem.

