Jej "synka" dobrze znacie. Poszedł w ślady Dymnej

"Przyjaźnię się z wieloma moimi studentami. To wspaniałe uczucie, gdy mamy możliwość obserwować, jak z takich nieopierzonych pisklaków wyrastają piękne ptaki i potem wylatują z gniazda, wzbijają się wysoko do lotu w życiowe przestrzenie jak prawdziwe orły" – cytuje słowa aktorki viva.pl.

Jednak Maciej Musiał ewidentnie należał do jej ulubieńców, bo, jak informuje "Viva!", Dymna ma nawet w zwyczaju nazywać go swoim "synkiem". Niegdyś przyznała, że ceni to, iż pomimo popularności postanowił szlifować swój warsztat na studiach aktorskich.