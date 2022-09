Ewa Drzyzga pracuje w Warszawie. Zaskakujące, gdzie mieszka

Ewa Drzyzga urodziła się w Krakowie. Tam też studiowała na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej i pracowała przez większość swojej kariery. W latach 2000-2016 tworzyła program "Rozmowy w toku", który był nagrywany w krakowskim oddziale telewizji TVN. To właśnie w tym mieście czuje się najlepiej i nie wyobraża sobie życia gdzie indziej. Choć od dwóch lat współprowadzi "Dzień Dobry TVN", to nie zamierza przeprowadzać się do Warszawy. Woli dojeżdżać ze swojego podkrakowskiego domu w Mogilanach, choć odległość, którą musi pokonać, to około 300 km.