Ewa Farna pokazała synka. Uwagę zwraca jeden szczegół

Pokazała dwuletniego synka

- Dziś w Czechach biletowany online festiwal z widokiem na Pragę. Synku, to moja praca. To są inni ludzie. To jest świat poza domem. Więcej niż połowę życia dzieciak spędził w lockdownie, mam nadzieję, że już niedługo będzie nam dane bardziej się socjalizować, poznawać siebie w kontekście kolektywu, to przecież dla dzieci takie ważne.