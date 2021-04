Ewa Krawczyk nie musi martwić się o przyszłość. Tabloid wyliczył, jaką sumę będzie dostawała wdowa

Rozpacz po stracie ukochanego

Krzysztof Krawczyk nie ukrywał, że piękna barmanka wywróciła jego życie do góry nogami. Wielokrotnie podkreślał, że gdyby nie miłość Ewy, znalazłby się na dnie, pogrążony w nałogach:

Jak poradzi sobie Ewa Krawczyk po śmierci męża?

- Jesteśmy ze sobą już 33 lata, więc jak on dokądś jedzie beze mnie, to się denerwuję: czy dobrze się ubierze, czy szaliczek założy. Ponieważ nie mam dzieci, swoje uczucia macierzyńskie przelałam na mojego chłopca, czyli mojego Krzysia.

Ewa Krawczyk ma prawo do renty rodzinnej, która wynosi 85 proc. emerytury muzyka. Jeśli wdowa po Krzysztofie zdecyduje się przyjąć świadczenie, będzie musiała zrezygnować ze swojej emerytury. Po uwzględnieniu waloryzacji żona Krawczyka mogłaby teraz liczyć na około 1700 złotych.

Ostatnie pożegnanie Krzysztofa Krawczyka. Na zawsze zostanie w naszej pamięci

