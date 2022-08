Ewa Minge szczerze o Dagmarze Kaźmierskiej. Ujawniła pewien fakt z przeszłości

- Pokazuję nowy show-biznes, który obserwujemy w social mediach, czyli bardzo często są to dziewczyny znikąd. W tej książce pokazuję mechanizm, bo to są fakty, że są agencje, opiekunowie. Mają świetnych prawników, którzy przygotowują atrakcyjną dziewczynę na celebrytkę. Przechodzi ona pewne fazy. W nią się inwestuje pieniądze, jak w biznesie. Ona jest produktem. Staje się osobą bardzo popularną, po czym bierze za noc 20-30 tys. złotych. Weekend kosztuje ok. 50 tys. złotych. Wszystko to opisuję. [...] Kogo na to stać? Bardzo bogatych ludzi - powiedziała w programie Minge.