Ewa Minge ubierała prezydentowe. Jak dziś wspomina te współprace?

"To była niesamowicie ciepła i skromna osoba. Jeżeli jednak porównam ją z Jolantą, z pewnością pani Maria była mniej świadoma mody. Maria chciała być mniej widoczna, chciała, by jej kreacje nie wybijały się na pierwszy plan. Bardzo żałuję, że naszą pracę przerwała jej tragiczna śmierć, bo to była wielka przyjemność móc z nią rozmawiać i się z nią spotykać" – podsumowuje ze wzruszeniem Minge w tej samej rozmowie.