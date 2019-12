WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ewa Wachowicz pochwaliła się prezentem od dzieci. Jest dosyć nietypowy Święta warto wykorzystać na ruch na świeżym powietrzu. Zapewne przyjemniej wyjść na spacer, gdy za oknem śnieg. Ewa Wachowicz pochwaliła się efektem świątecznego spaceru z dziećmi. Osobliwy prezent pokazała na swoim profilu na Instagramie. Ewa Wachowicz na Rynku Głównym w Krakowie (East News) "Dzieciaki mi ulepili" – napisała Ewa Wachowicz pod zdjęciem bałwana, które zamieściła na swoim profilu na Instagramie. Producentka, kucharka, właścicielka krakowskich "Zalipianek" spędza święta poza miastem. "Pięknie was spod Babiej Góry pozdrawiam" – napisała do swoich fanów. Bałwan, którego zaprezentowała na zdjęciu, nie należy może do największych "bałwanich przystojniaków", ale jak wiadomo, każda mama cieszy się z prezentów od dzieci. Szczególnie tych własnoręcznie wykonanych. Ewa Wachowicz - życie prywatne Ewa Wachowicz jest mamą dorosłej już Oli. Trudno powiedzieć, kogo miała na myśli, pisząc "dzieciaki". Być może Olę i jej partnera? Wachowicz długo nie mogła sobie ułożyć życia prywatnego. W 2006 roku rozwiodła się z Przemysławem Osuchowskim, tatą Oli. Starszego o 10 lat męża poznała, kiedy pracowała jako rzecznik prasowy rządu Waldemara Pawlaka. Po rozwodzie skupiła się na wychowaniu córki i karierze. W 2015 roku w jej życiu pojawił się Sławomir Kowalewski. Kowalewski podobno bardzo dobrze dogaduje się z córką Wachowicz. Sam ma córkę w podobnym wieku. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Straciła dwa domy i oszczędności. Justyna zaczyna życie od zera w wieku 46 lat