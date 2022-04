Nowe zdjęcia Ewy Wachowicz. W takiej odsłonie jej jeszcze nie widzieliście

"Należałam do harcerstwa i uwielbiałam zdobywać nowe sprawności. W domu mieliśmy wiatrówkę śrutową i strzelanie do celu było formą spędzania wolnego czasu. Należę też do pokolenia, które miało w szkole przedmiot "przysposobienie obronne". Uczyliśmy się nie tylko strzelać, ale też udzielać pierwszej pomocy, zakładać opatrunki, tamować krwawienie" – opowiada Wachowicz w rozmowie z "Faktem".