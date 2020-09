Ewelina Lisowska w ognistoczerwonym bikini. "Piękne ciało"

Ewelina Lisowska wystąpiła w programie "X-Factor". To dzięki niemu jej nazwisko stało się rozpoznawalne. W 2012 zaprezentowała singiel "W stronę słońca", który pokochali fani na całym świecie. Rok później podczas gali Eska Music Awards 2013 została nagrodzona w kategoriach Najlepszy hit, Najlepszy debiut oraz Najlepszy artysta w sieci. Od tego czasu jej kariera nabierała tempa. Wystąpiła w wielu programach, użyczyła swojego głosu do filmów animowanych, a także została ambasadorką marki sklepów Media Expert.

Ewelina Lisowska pozuje w bikini

Teraz piosenkarka znalazła chwilę, by odpocząć od wszelkich obowiązków. Na początku wybrała się do Chorwacji, później na Węgry, a teraz przyszedł czas na słoneczną Italię — Florencję, Neapol i Paestum w prowincji Salerno. To właśnie z ostatniego miejsca wokalistka udostępniła fotografię w kostiumie kąpielowym. Ma na sobie czerwone bikini ze złotymi kółkami, które pięknie eksponuje jej wysportowane ciało i tatuaże. Stylizację uzupełniła o czerwoną opaskę i duże przeciwsłoneczne okulary.