Ewelina Ślotała: Żony boją się, że opisałam relacje ich mężów z kochankami

Kobieta z dziećmi będzie musiała wyprowadzić się z luksusowej wilii do mieszkania. Dostanie 5 tys. alimentów, stare auto po pracowniku, a dzieci zamienią szkołę prywatną na publiczną. Pamiętajmy, że to są dzieci, które dorastały w bogactwie. Są przyzwyczajone do pewnego poziomu życia. Kiedy ich matka "będzie podskakiwać", stracą to. A co gorsza, ojciec nastawi dzieci przeciwko niej, więc będą miały żal do matki, że to przez nią straciły dostatnie życie. Dlatego matki poświęcają się nie dla luksusowych torebek, ale często dla dobra dzieci.