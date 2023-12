Facet zachowuje się w ten sposób? Uciekaj, gdzie pieprz rośnie

Gaslighting to technika manipulacji polegająca na prowadzeniu rozmów w taki sposób, że osoba zakochana zaczyna sama wątpić w swoje odczucia w danej sytuacji. Podważa własne przekonania. "On ma rację, to ja zawiniłam w tamtej kłótni, to przeze mnie się zezłościł". Karolina Tuchalska-Siermińska przyznaje, że manipulowanie emocjami jest niezwykle trudnym do wychwycenia zjawiskiem, ale niestety często występującym.