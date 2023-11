Po 20 latach przejrzała na oczy. "Byłam tylko opcją zapasową"

– Wiele osób myślało, że ze sobą chodzimy – wspomina Julia. – Tylko że nigdy do tego nie doszło. Kamil mówił, że jestem wspaniałą dziewczyną, ale on nie jest gotowy na związek, boi się, że "to zepsuje", a nie chce "zniszczyć naszej przyjaźni". Spotykał się z innymi laskami, jednak zawsze byłam obecna w jego życiu. Dzwonił do mnie, żalił się, jak mu z nimi źle, mówił, żebym wpadła z winem. I ja byłam na każde jego skinienie. Snuł plany, a potem od razu mówił, że to nie teraz, bo to "nie jest ten czas". Padł nawet ten filmowy tekst, że jeśli do czterdziestki z nikim nie będziemy, to weźmiemy ślub.