Pisarek w odważnym kombinezonie. Jej nagranie podbija sieć

Choć Karolina Pisarek w ostatnim czasie próbowała swoich sił w rozrywkowych programach telewizyjnych, takich jak "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", to nadal jest przede wszystkim wziętą modelką. Teraz przygotowuje się do nowej kampanii. To dla niej zawsze bardzo intensywny okres, o czym wspomniała ostatnio na Instagramie.