Fanka krytykuje strój córki Tamary Arciuch i Bartka Kasprzykowskiego. Gwiazda odpowiada

Fanka krytykuje strój córki Tamary Arciuch. Aktorka odpowiada

W minioną niedzielę Tamara Arciuch wraz z mężem Bartkiem Kasprzykowskim i dwójką dzieci wybrała się na wybory. Cała rodzina, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, miała na sobie elementy garderoby chroniące przed potencjalnym zakażeniem koronawirusem. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie komentarz jednej z fanek aktorki, że założenie 4-letniej Nadii przyłbicy było przesadą: "Ta przyłbica u dziewczynki to przegięcie" - oceniła kobieta. Co na to mama dziewczynki?

"Po co taki komentarz? Chciała mieć zakrytą twarz, a maseczki spadały. Miałam jej powiedzieć: nie założysz, tego, bo pani będzie uważać, że to przegięcie?" - zripostowała fankę aktorka.

Nie była to jednak jedyna odpowiedź pozostawiona pod zdjęciem. Inne fanki Tamary poparły ją w komentarzach: "Pani Tamaro, proszę się w ogóle takimi komentarzami nie przejmować. Ktoś, kto ma nudne życie i nie ma co robić, zawsze obgada. Szkoda życia na takich ludzi", "Co jest przegięciem? Czyżby zazdrość przemawiała?" - wtórowały obserwatorki gwiazdy. Czy był to słuszny powód, aby zwrócić aktorce uwagę?