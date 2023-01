Fatalne skutki lakierów. Sprawdź, czy też powinnaś ich unikać

Niekiedy kobiety traktują pomalowane paznokcie jako nieodłączny element kobiecego wizerunku. Co więcej, pokryte lakierem paznokcie są dla nich również ważne, co codzienne nawilżanie skóry kremem. W głębokim kolorze, idealnie opiłowanym kształcie i połyskującym wykończeniu paznokcia - widzą dopracowany look i wyrażają swój własny styl. Ale paznokcie "pod przykrywką" pięknych kolorów, ulegają zniszczeniu, co można nie tylko zauważyć, ale też odczuć.