Fazy snu – ile powinno być snu głębokiego i płytkiego?

Proces spania nie jest jednolity, ale dzieli się na kilka zróżnicowanych faz. Na podstawie aktywności bioelektrycznej mózgu, naukowcy wyróżniają cztery fazy snu:

fazę zasypiania,

fazę lekkiego ( płytkiego) snu,

fazę głębokiego snu i bardzo głębokiego,

fazę marzeń sennych.

Zasypianie to stan bezpośrednio poprzedzający sen, będący spontaniczną utratą świadomości. Po zaśnięciu pojawiają się naprzemiennie fazy od 2 do 4 – najpierw sen płytki, potem głęboki, a następnie faza marzeń sennych. Cykl obejmujący wymienione fazy nazywany jest cyklem snu. Biorąc pod uwagę, że człowiek przeciętnie śpi 8 godzin, to można założyć w ciągu nocy występuje średnio 5 cykli snu.