Ferie zimowe 2021. Czy dzieci jednak będą mogły wyjechać na zimowisko?

Rodzice dzieci w wieku szkolnym dostrzegli szansę na zorganizowanie ferii zimowych: coraz więcej uczniów jest zapisywanych do szkółek sportowych. Powód? Zgodnie z dostrzeżoną luką prawną w przepisach dot. ferii, zgrupowania przygotowujące do zawodów sportowych dalej mogą by organizowane. A to furtka dla tych, którzy chcą, aby ich dzieci wyjechały w czasie przerwy zimowej.