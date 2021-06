Fetyszyzm to zaburzenie preferencji seksualnych. "Jest źródłem cierpienia"

A to dlatego, że fetyszyzm to zaburzenie preferencji seksualnych, w którym dochodzi do przeniesienia pożądania z dorosłej osoby na części jej ciała lub przedmioty, które mogą się z nią wiązać, ale nie muszą. W tej kategorii zaburzeń zawiera się mnóstwo różnego rodzaju jednostek klinicznych. Jeśli bierzemy pod uwagę kryteria diagnostyczne, to użycie tych majtek czy skarpetek jest niezbędne do uzyskania podniecenia seksualnego. Oczywiście fetyszem może się stać niemal wszystko, zatem nie ogranicza się on jedynie do części garderoby, choć właśnie te przedmioty są najpopularniejsze. Spektrum jest naprawdę szerokie. Niektórzy korzystają z tych przedmiotów, żeby mieć intensywniejsze doznania, inni korzystają z nich, żeby w ogóle osiągnąć podniecenie seksualne. Bez danego przedmiotu, fetyszu, seks traci nie tylko urok, ale często w ogóle nie jest możliwy.