Filip Chajzer ma cudowną stylistkę. Takiego poranka się nie spodziewał

"Dzień dobry. Masz 5 blatów naleśników zrobionych przez panią Agnieszkę, co z nią jeżdżę. Do tego 2 szt. dżemów. Wyrób prywatny matki mej (czerwona porzeczka i zagatka – to jest zestaw 'zrób to sam'".

"Taka niespodzianka oprócz uprasowanej koszuli czekała na mnie dziś w garderobie. Gosiu pyszności, ale koszule założyłem swoją, sam prasowałem. No prawie. Zagatka, zagadka, ważne że smakuje códofnie" – napisał, nawiązując do błędu w tekście i podkreślił, że jego stylistka jest wspaniała.

Nie powstrzymało to żartobliwych komentarzy. "A 'zagatka', to co to za owoc?", "Ciekawe, co to ta 'zagatka'?" – pytali obserwatorzy. Całe szczęście pojawili się też tacy, którzy stanęli w obronie stylistki. "Zamiast się skupić na poprawnej pisowni, może wypadałoby zwrócić uwagę na cudowny gest? Kobieta skarb" – napisała jedna z fanek.