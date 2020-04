Filip Chajzer nagrał wideo na zakupach. Zwrócił uwagę na zupełnie inny problem, niż zamierzał

"Foliowe rękawiczki plus siatka na warzywka... Czyli ten moment, kiedy czujesz, że ok. 22:00 wyprowadzą cię ze sklepu... Mieliście to?" – napisał Filip Chajzer na Instagramie i opublikował wideo. Na krótkim nagraniu widać, jak zmaga się z otwarciem foliowej torebki na warzywa, mając na dłoniach foliowe rękawiczki.