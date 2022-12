Filip Chajzer ujawnił tajemnicę blond fryzury. Już wszystko wiadomo

- Tak, poznałam jago nową narzeczoną. Jest bardzo fajna, mądra i dojrzała. Jest bardzo rozsądną, fajną dziewczyną spoza branży. To też jest fajne, kiedy ktoś jest spoza branży i ma do tego dystans. Nie jest fanką Filipa i w ogóle nie o to chodzi, tylko jest po prostu jego dziewczyną, bardzo rozsądną. Kiedy dostałam kwiaty od Filipa w "Dzień dobry TVN", to wiedziałam, że to jest też jej wpływ. Ona uczy go doceniać rzeczy ważne. Wydaje mi się, że Filip jest naprawdę szczęśliwy i ja cieszę się jego szczęściem - mówiła Małgorzata Ohme dla Jastrząb Post.