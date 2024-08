Film miał otworzyć jej drzwi do kariery. Przeżyła osobisty dramat

Jak tłumaczyła, dla kobiety wychowanej przez siostry urszulanki, to, do czego była zmuszana w obecności reżysera, niszczyło w niej wszystko to, co czyste. - Borowczyk z niebywałą złością sączył mi w ucho wulgarne słowa, straszył mnie i obrażał - kontynuowała Długołęcka.