Pił latami. "Mój organizm był naprawdę wycieńczony"

Jan Borysewicz urodził się 17 kwietnia 1955 roku we Wrocławiu. Od najmłodszych lat rozwijał swoją pasję do muzyki. Na początku zdecydował się podążać śladami ojca i chciał zostać perkusistą, z czasem jednak starszy brat nauczył go grać na gitarze. Kiedy w Polsce pojawiła się muzyka rockowa i bluesowa, nastoletni Borysewicz niemal natychmiast zafascynował się tym brzmieniem.