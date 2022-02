Finalista "Top Model" pochodzi z Ukrainy. Stanisław Obolewicz opublikował wstrząsające nagrania z ojczyzny

Stanisław Obolewicz był jednym z uczestników 8. edycji programu "Top Model", a w jego trakcie doszedł nawet do finału. Mężczyzna pochodzi w Ukrainy, lecz obecnie mieszka w Polsce i to właśnie tutaj rozwija swoją karierę pod okiem jednej z większych agencji modelingowych. Obolewicz jest głęboko poruszony wydarzeniami, które rozgrywają się w jego ojczystym kraju, co wyraził za pośrednictwem Instagrama. W relacji opublikował nawet wstrząsające wideo z Ukrainy.