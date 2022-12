Zastanawiasz się jak szybko schudnąć? Zrób to z głową

Jak szybko schudnąć, nie niszcząc sobie zdrowia? Wiele osób zadaje sobie to pytanie. Musisz wiedzieć, że odchudzanie to proces, który zaczyna się od drobnych zmian w diecie i w stylu życia. Zdrowe nawyki możesz wprowadzić już od dziś.

Wiele osób zmaga się z nadwagą i otyłością. Praca przed komputerem, odpoczynek na kanapie i brak aktywności fizycznej sprzyjają pojawianiu się nadprogramowych kilogramów. Otyłość została uznana przez Światową Organizację Zdrowia WHO za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. W dużej mierze wynika ona ze spożywania wysoko przetworzonej żywności i niewystarczającej aktywności fizycznej.

Dieta żeby szybko schudnąć

Pamiętaj o tym, że szybkie chudnięcie nie jest ani zdrowe, ani zalecane. Drastycznie ograniczając spożywane kalorie, w pierwszej kolejności tracisz tkankę mięśniową, a nie tkankę tłuszczową. Dochodzi także do odwodnienia. Stracone podczas diety kilogramy szybko wracają, pojawia się złość i z czasem kolejne pytania: "Co zrobić, żeby szybko schudnąć?", "Jaka jest najlepsza dieta, żeby szybko schudnąć?", "Jak schudnąć bardzo szybko?". Aby zrzucić kilogramy z głową, w życie musisz wprowadzić nowe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną. Poznaj nasze rady.

1. Ogranicz węglowodany i zastąp je białkiem

Badania wykazują, że dieta niskowęglowodanowa stanowi skuteczny sposób na zrzucenie kilogramów. To droga do zgrabnej sylwetki i dobrego zdrowia. Ograniczenie węglowodanów w diecie pozwala pozbyć się nadmiaru wody z organizmu oraz powstrzymać wzdęcia. Kiedy w twoim codziennym jadłospisie pojawi się więcej białka, nie tylko przyspieszysz swój metabolizm, ale również będziesz syta na dłużej.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dieta dla oka

2. Jedz więcej warzyw, mniej przetworzonych produktów

Sklepowe półki z przetworzonymi produktami omijaj szerokim łukiem. Gotowe jedzenie często jest wysokokaloryczne i pełne cukru czy soli. Musisz pamiętać o tym, że smażone przekąski lub słodkości nie zastąpią pełnowartościowego posiłku. Prosta dieta bazująca na prostych produktach działa zdecydowanie na korzyść twojej sylwetki. Stawiając na warzywa, kasze, zdrowe pieczywo, pestki, nabiał i chude mięso będziesz mieć o wiele większą kontrolę nad swoją dietą, w efekcie czego schudniesz.

Jak szybko schudnąć bez tabletek?

Aby szybko i skutecznie schudnąć bez tabletek wystarczy, że w życie wprowadzisz kilka zmian. Po pierwsze nie zapominaj o piciu wody. Dzięki temu ograniczysz apetyt i przyspieszysz metabolizm. Wypijając minimum 2 litry dziennie, doskonale wspomagasz organizm i bez większego wysiłku pracujesz nad wymarzoną sylwetką. Ponadto nawodnienie wpłynie na zdrowy wygląd cery, twoje samopoczucie i chęć do działania.

Po drugie wprowadź w życie więcej aktywności fizycznej. Nawet krótki spacer lub 15-miutowy trening przybliżą cię do osiągnięcia wymarzonej wagi. Pamiętaj, żeby ruch wprowadzać stopniowo. Nie możesz od razu pojąć wyzwania przebiegnięcia 10 km. To jedynie zniechęci cię do sportu i wymęczy organizm.

Po trzecie, pamiętaj o regeneracji. Spanie 7-8 godzin dziennie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki hormonalnej. Dodatkowo sen obniża poziom stresu i dobrze wpływa na samopoczucie. Nie zapomnij także o zdrowej i zbilansowanej diecie.

Jak szybko schudnąć z brzucha i ud?

Chęć posiadania płaskiego brzucha i szczupłych ud są jednymi z głównych powodów przejścia na dietę i zwiększenia aktywności fizycznej. Predyspozycje do odkładania się tkanki tłuszczowej w poszczególnych częściach ciała jest zapisane w genach i nie mamy na nią wpływu. Na zdrowej diecie czasem w pierwszej kolejności dojdzie do utraty nadmiaru tkanki w okolicy ramion i nóg, a czasem brzucha i ud.

Chcąc wysmuklić sylwetkę, musimy zwiększyć aktywność fizyczną. Jednak codzienne trenowanie tylko jednej partii ciała codziennie mija się z celem, zwłaszcza wtedy, kiedy nie zwraca się uwagi na to, co ląduje na talerzu. Można mieć ukształtowane mięśnie brzucha, które są ukryte pod oponką. To samo dotyczy ud. Być może masz duże mięśnie, które schowane są pod tkanką tłuszczową. Dlatego podstawą powinna być dieta oraz aktywność skierowana na spalanie tkanki tłuszczowej.

Ile jeść kalorii dziennie, by szybko schudnąć?

Zastanawiasz się jak szybko schudnąć 20 kg? Najpierw musisz obliczyć podstawowe dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. Szacunkowo kobieta dziennie potrzebuje między 1600 a 2300 kcal. Mężczyzna natomiast od 2000 do 3000 kalorii. Nasze zapotrzebowanie może się zwiększać w zależności od intensywności podejmowanej przez nas aktywności fizycznej i trybu życia. Aby schudnąć, od tej puli należy odjąć około 300-400 kcal. Wtedy możemy liczyć na zdrową utratę wagi.

Jak szybko schudnąć 3 kg? Tutaj zasada jest bardzo podobna. W życie wprowadzić musisz deficyt kaloryczny. Jeśli chcesz zrzucić jedynie kilka kilo, zmniejsz kaloryczność posiłków o około 100-200 kcal. Efekty zobaczyć już po kilku tygodniach.

Dobrze dobrany do twojego stylu życia jadłospis przygotuje dietetyk. Spotkanie ze specjalistą pomoże Ci zmienić twoje spojrzenie na jedzenie, a zdrowe i zbilansowane posiłki dodadzą ci energii niezbędnej każdego dnia.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!