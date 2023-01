Flirtują, ale unikają spotkań. Syndrom Tinderella to plaga naszych czasów

- To pytam: a co musi się stać, żebyś był gotowy? Znowu cisza. Napisałam po trzech dniach, że nie rozumiem takiego zachowania, a w dodatku nie interesują mnie znajomości korespondencyjne. Przez kolejny miesiąc pisał do mnie randomowe wiadomości. A to podesłał jakiś filmik na YouTubie, a to link do wiersza.